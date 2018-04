Ha Long (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a assisté samedi soir 28 avril à Ha Long à l’inauguration de l’Année nationale du tourisme 2018 – Ha Long – Quang Ninh et du carnaval de Ha Long 2018.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et les délégués à Ha Long, le 28 avril au soir. Photo : VNA

Il s’agit d’une bonne occasion de présenter aux amis internationaux les valeurs culturelles matérielles et immatérielles, les ressources et les produits touristiques attractifs du Vietnam, a souligné en ouverture la dirigeante vietnamienne.



La cérémonie inaugurale a commencé par un grand programme artistique avec notamment le carnaval de Ha Long, qui a offert un tableau culturel gigantesque harmonisant les valeurs culturelles traditionnelles et modernes.



Plus de 2.000 artistes, chanteurs, dont l’Artiste du peuple Quang Tho, le compositeur Huy Tuân, les chanteurs My Linh, Tùng Duong, Kiêu Anh, Van Mai Huong y ont participé, aux côtés d’artistes venus de l’étranger - Brésil, Ukraine, Chine, Cuba.



Le point d'orgue fut le défilé, avec 12 chars floraux, symboles des ressources touristiques de Quang Ninh. Le public a aussi été admiré des feux d'artifice impressionnants réalisés par une troupe venue de France.

Un banquet de mélodies musicales, de lumières scintillantes, de danses enflammées, d'objets d'art traditionnels, le 28 avril à Ha Long. Photo : VNA

Le carnaval de Ha Long 2018 a marqué le début de l’Année nationale du tourisme de Ha Long-Quang Ninh, laquelle comprend une centaine d’événements culturels, sportifs et touristiques qui seront organisés jusqu’en février 2019 par la province, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et d'autres localités.



Depuis 2007 date de sa première édition, le carnaval de Ha Long est devenu un événement touristique culturel majeur de cette province, qui offre à sa population comme à ses visiteurs une vision inattendue d’elle-même.



Les événements visent à offrir aux touristes vietnamiens et étrangers une combinaison de vestiges historiques, de paysages célèbres, de culture typique ainsi que de services touristiques et d'infrastructures hôtelières et de normes internationales de la localité, Nguyên Duc Long, président du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord-Est).



Notre ambition est de faire de Quang Ninh une des premières destinations touristiques internationales. J'espère que ce carnaval vous laissera des impressions inoubliables sur Quang Ninh et sur ses habitants généreux, disciplinés et solidaires, a-t-il ajouté.