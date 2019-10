Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, a rencontré lundi 28 octobre le président lao Bounnhang Vorachith, en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant la 70e Journée traditionnelle des volontaires et des experts militaires vietnamiens envoyés au Laos.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, serre la main du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Bounnhang Vorachith. Photo : VNA

Elle a décrit la visite du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao et président lao, Bounnhang Vorachith comme une illustration vivante de la grande amitié, de l’alliance de combat et de la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États, les deux armées et les deux peuples.La dirigeante vietnamienne a déclaré que la cérémonie offrira aux deux parties une occasion de jeter un regard rétrospectif sur la glorieuse tradition des soldats volontaires et des experts vietnamiens au Laos, ainsi que de montrer sa profonde gratitude à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour l’indépendance et la liberté dans chaque pays.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a déclaré qu’ils sont les principaux contributeurs aux liens étroits qui unissent les deux Partis, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao.Elle a également saisi l’occasion pour informer le dirigeant lao des activités récentes de l’Assemblée nationale du Vietnam, et a souligné que les deux Assemblées nationales s’efforçaient de faire avancer les contenus de coopération atteints lors de sa visite en septembre au Laos.S’agissant de la construction de la maison de l’Assemblée nationale du Laos, la partie vietnamienne s’est engagée à faire des efforts pour assurer le progrès et la qualité de l’ouvrage, a-t-elle ajouté.Bounnhang Vorachith a pour sa part exprimé sa satisfaction devant les réalisations impressionnantes du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, et a souligné la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux nations qui ont résisté à l’épreuve du temps.Le secrétaire général et président lao a affirmé que le Laos continuera à éduquer ses jeunes générations sur les relations Vietnam-Laos et à poursuivre ses efforts pour cultiver ses liens. – VNA