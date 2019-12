La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, prononce un discours lors de la séance plénière du Conseil de la Fédération de Russie, le 11 décembre. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a assisté le 11 décembre à une séance plénière du Conseil de la Fédération de Russie (Chambre haute), où elle a prononcé un discours sur la coopération entre les deux pays.

Elle a rappelé le fort soutien de l’ex-U.R.S.S (Union des républiques socialistes soviétiques) et de la Russie pour le Vietnam pendant sa lutte d’hier pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi que dans son processus actuel de développement national.

Elle a ensuite souligné le développement vigoureux des relations bilatérales ces derniers temps, avec une grande confiance politique. Sur le plan économique, les échanges commerciaux ont atteint l’année dernière 4,5 milliards de dollars, un record. En 2018, environ 600.000 touristes russes ont visité le Vietnam et près de 500.000 au cours des neuf premiers mois de 2019. En 2019 et 2020, les deux pays fêtent le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux de l’amitié Vietnam-Russie et le 70e de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Plusieurs célébrations sont et seront organisées dans le cadre des Années croisées Vietnam-Russie.

La présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a insisté sur la nécessité d’intensifier le partenariat stratégique intégral entre les deux pays dans le contexte d’évolutions complexes de la situation mondiale. Elle a souligné que la politique constante du Vietnam était de consolider, renforcer son partenariat stratégique intégral avec la Russie, de considérer la Russie comme l’un de ses premiers partenaires importants et fiables.

Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré apprécier la position de Moscou sur la Mer Orientale, qui soutient le règlement pacifique des différends sur la base du droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi que l’application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’élaboration d’un Code de conduite (COC) en Mer Orientale.

Le discours de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a été retransmis en direct sur la chaîne télévisée du Conseil de la Fédération de Russie (Vmeste-rf.tv).

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne a déposé des fleurs à la Tombe du Soldat inconnu et au Mausolée de Lénine à Moscou. -VNA