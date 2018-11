Cân Tho, 27 novembre (VNA) – Les opinions des électeurs aujourd'hui seront les points de vue des députés de l'Assemblée nationale (AN) lors des discussions sur des questions importantes ayant un impact direct sur la vie des habitants, a déclaré la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan lors d'une rencontre avec des électeurs du quartier de Le Binh du district de Cai Rang dans la ville de Cân tho. Photo : VNA



«Nous allons essayer de faire entendre la voix des habitants dans le hall de l'Assemblée nationale», a souligné la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, lors de sa rencontre le 27 novembre avec les électeurs dans le quartier de Le Binh, du district de Cai Rang, dans la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, pour informer des résultats de la sixième session de l'AN (14e législature).



Nguyen Thanh Xuan, chef adjoint de la délégation des députés de Can Tho, a résumé brièvement les résultats, en présentant le contenu nouveau et important des lois adoptées lors de la session, tandis que les dirigeants du district de Cai Rang et de la ville de Can Tho ont répondu aux questions concernant la situation socio-économique.



Les électeurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet de l’aménagement en suspens, de l'éducation et autres.



Mme Nguyên Thi Kim Ngân a informé les électeurs de l’effort actuel de réforme de l’appareil et de la lutte contre la corruption. Elle a déclaré que, grâce à la volonté politique du Parti et de l’État et au consensus de la population, les résultats obtenus étaient visibles et positifs.



Elle a ajouté que l'AN continuerait à exhorter les organes compétentes impliquées dans la lutte contre la corruption, en indiquant le pourcentage d'actifs et d'argent récupérés à la suite d'affaires de corruption révélées.-VNA