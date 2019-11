Cân Tho (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a rencontré vendredi 29 novembre des électeurs du quartier de An Hoi, de l’arrondissement de Ninh Kiêu et de l’arrondissement de Co Do, de la ville de Cân Tho dans le delta du Mékong.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, le 29 novembre dans l’arrondissement de Co Do, de la ville de Cân Tho . Photo: VNA

La dirigeante vietnamienne a souscrit à la proposition du président du Comité populaire de l’arrondissement de Ninh Kiêu de fusionner les unités administratives de la localité.Elle a partagé les opinions des électeurs locaux à propos des changements climatiques impactant la vie dans le delta du Mékong, y compris les glissements de terrain et l’intrusion d’eau salée.L’État mobilise les ressources pour mener à bien le programme cible national de lutte contre les changements climatiques, y compris les objectifs énoncés dans la résolution N°120/NQ-CP 2017 du gouvernement sur le développement durable du delta du Mékong en adaptation aux changements climatiques, a-t-elle indiqué.À propos des autoroutes Trung Luong - My Thuân et My Thuân - Cân Tho, elle a déclaré que le gouvernement a lancé des mesures destinées à remédier à la lenteur des travaux, et que le projet de pont My Thuân 2 serait bientôt mis en chantier.Nguyên Thi Kim Ngân a également déclaré que le Vietnam a pris des mesures concertées et pacifiques conformes au droit international pour protéger sa souveraineté et ses intérêts légitimes en Mer Orientale.Elle a affirmé la politique constante du Vietnam consistant à régler pacifiquement les différends et les conflits en mer conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.Concernant l’aéroport international de Long Thành, dans la province méridionale de Dông Nai, elle l’a décrit comme un projet d’importance nationale et a promis des efforts pour achever la construction du nouvel aéroport d’ici 2025.La présidente de l’Assemblée nationale a également apaisé les préoccupations des électeurs à propos du phénomène de la "petite corruption" qui pourrait devenir plus grave avec le temps, affirmant que toutes les violations seraient punies conformément à la loi.Elle a également indiqué que de nombreux avoirs issus de la corruption ont été immédiatement récupérés, et a noté des suggestions visant à abaisser de 80 à 75 ans l’âge minimum pour bénéficier des allocations sociales, ainsi que des problèmes liés au paiement de l’assurance maladie et de nouveaux manuels utilisés dans les établissements scolaires. – VNA