Hau A Lenh, membre du Comité central du Parti, vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Front de la Patrie du Vietnam a présenté, lors d’une réunion tenue le 26 février à Hanoï, les trois étapes du processus de présentation de cadres issus des agences de niveau central comme candidats à la députation de la 15e législature de l’Assemblée nationale.

Pour la première étape, les responsables de chaque organe, organisation et unité doivent tenir une réunion pour prévoir une liste de candidats. La deuxième étape consiste à recueillir les opinions des électeurs au sein de cet organe sur les personnes sélectionnées.

La réunion des électeurs doit répondre aux exigences en termes de nombre de participants et les candidats doivent obtenir plus de 50% des votes de confiance des électeurs participants, a déclaré Nguyen Huu Dung, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

S’ils n’obtiennent pas ce résultat, les responsables devront présenter d’autres personnes, a-t-il indiqué.

Enfin, une réunion élargie des responsables est organisée pour une discussion finale.

Nguyen Huu Dung, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo: VNA

Sur la base des résultats de cette dernière réunion, les responsables aident les personnes sélectionnées à préparer leurs dossiers.

Ces personnes doivent déposer leurs dossiers de candidature au plus tard à 17h00 le 14 mars 2021, a souligné Nguyen Huu Dung.

La deuxième conférence consultative sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale est prévue le 18 mars prochain.

Le Comité permanent du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) vient de promulguer la directive No 54/HD-MTTW-BTT sur l'organisation des conférences consultatives sur la présentation de candidats à la députation de la 15e législature de l'Assemblée nationale et au poste de membre des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2021-2026 et la campagne électorale dans les localités touchées par l'épidémie de COVID-19.

L'organisation devrait également être flexible et adaptée à la réalité des localités, tout en assurant la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle de COVID-19.

En cas de non-organisation des conférences sous forme centralisée, les organes concernées feront le rapport pour choisir une forme d'organisation convenable. -VNA