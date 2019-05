Hanoi (VNA) - Les participants au 10e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (12e exercice) ont discuté en groupe vendredi matin 17 mai des rapports sur la préparation des Congrès du Parti à tous les échelons, du prochain Congrès national du Parti et plus précisément des préconisations du Bureau politique sur son organisation.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong (2e à droite) prend la parole en ouverture du 10e Plénum du Comité central du Parti, le 16 mai à Hanoi. Photo: VNA

Dans l’après-midi, le Bureau politique s’est prononcé sur les documents qui seront soumis au 13e Congrès national du Parti, prévu pour le début de 2021.Ces textes comprennent un projet de rapport politique, un projet de rapport sur dix ans de mise en œuvre du Programme 2011, un autre sur la mise en œuvre de la Stratégie de développement socio-économique pour la période 2011-2020, et un autre encore sur l’édification du Parti et l’exécution des statuts du Parti.Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyên Phu Trong a salué jeudi 16 mai en ouverture du plénum les efforts déployés par les sous-comités du 13e Congrès national sur les documents, l’économie et la société et les statuts du Parti en vue de l’élaboration de projets de documents.Le dirigeant vietnamien a demandé participants de réfléchir au thème du Congrès de 2021, à la Stratégie de développement socioéconomique 2021-2030 et aux nouvelles problématiques relatives à l’édification du Parti.Il a souligné que l’ordre du jour de cette réunion est crucial pour l’achèvement des tâches politiques du 12e Congrès national du Comité central du Parti et la préparation des documents à soumettre au 13e Congrès national. – VNA