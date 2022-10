Photo :internet

Hanoï (VNA) - L'Université du pétrole et du gaz du Vietnam (PVU) a organisé une cérémonie le 28 octobre dans la ville de Ba Ria (province de Ba Ria-Vung Tau) pour annoncer son obtention de l'accréditation américaine ABET (ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology) et la rentrée scolaire 2022-2023.

En 2021, la PVU a invité l'Organisme d'accréditation ABET à évaluer ses trois facultés du génie géotechnique, du génie pétrolier et du génie chimique. Résultat : ces trois facultés répondent aux normes d'accréditation américaine ABET et à la note la plus élevée (6 ans).

Avec ce résultat, la PVU devient la première université au Vietnam à avoir tous les programmes de formation pétrolière et gazière qui répondent aux normes d'accréditation américaine ABET.

La reconnaissance de la PVU par l'Organisme d'accréditation ABET confirme la qualité de la formation et du développement des ressources humaines du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN).

A cette occasion, la PVU et l'Université des Sciences et Technologies - Université nationale du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville ont signé un accord de coopération dans plusieurs domaines dont la recherche scientifique, le transfert technologique, la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation. -VNA