Hanoi, 19 juillet (VNA) - La première session de l’Assemblée nationale, 15e législature s’ouvrira mardi matin 20 juillet à Hanoï.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Lors de cette session, l’Assemblée nationale devrait ratifier la nomination des postes à responsabilité de l’appareil d’État, approuver le plan de développement socio-économique, les prévisions budgétaires et deux programmes cibles nationaux de la réduction durable de la pauvreté et de l’instauration de la nouvelle ruralité sur la période 2021-2025, a précisé Bui Van Cuong, secrétaire général et président du Bureau de l’Assemblée nationale.

«La sécurité sanitaire de la présente session est garantie. Les points à l’ordre du jour ont été minutieusement préparés», a-t-il déclaré.

400 députés dont 296 nouvellement élus participeront à cette première session.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, prendra la parole après le discours inaugural du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

La cérémonie inaugurale de la première session parlementaire sera retransmise en direct à la télévision et à la radio nationales. - VNA