Hanoï (VNA) - Le 15e plénum du Comité central du Parti communiste vietnamien s’est clôturé le 17 janvier. Il s’agissait de la dernière réunion avant le XIIIe Congrès national du Parti, qui se tiendra du 25 janvier au 2 février à Hanoi.

Photo: baochinhphu.vn

Selon Mai Thanh Hà, domicilié dans le 5e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, ce plénum a désigné la liste des dirigeants clés du Parti, ceux qui seront appelés à décider des réformes et de l’édification du Parti.

J’espère que le 15e plénum a sélectionné des candidats qui recevront l’aval des membres du Parti et de la population.

La stratégie économique et le développement agricole font partie des axes politiques les plus attendus lors du 13e Congrès national du Parti communiste vietnamien selon Nguyên Thi My Hanh, qui habite la ville de Vung Tàu, dans la province de Bà Ria-Vung Tàu.

J’espère que la stratégie adoptée par le Comité central permettra au pays de relancer l’économie et d’améliorer les conditions de vie des citoyens. Les nouveaux membres élus doivent édifier un système politique puissant, uni, et cohérent.-VOV/VNA