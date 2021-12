Hanoi (VNA) – La politique extérieure du Vietnam est appréciée par l’opinion internationale qui le considère comme un pays respecté et admiré sur la scène internationale.



La politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales met l’accent sur l’importance d’établir des relations solides basées sur la confiance, l’intégrité, le soutien et la force d’influence, a observé Paul Smith, vice-président du Réseau Vietnam-Royaume-Uni (VNUK Network), à l’occasion de la Conférence nationale des affaires étrangères qui vient de s’achever à Hanoi.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc au 28e Sommet de l’APEC. Photo : VNA



Ce sont ces relations solides, établies grâce à des diplomates vietnamiens professionnels et dévoués, qui ont apporté des succès au pays sur la scène internationale, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Royaume-Uni.



Le Vietnam est reconnu par les principales économies mondiales comme un partenaire fiable dans les domaines du commerce, de la défense et de la sécurité, et est un pays de grande influence à l’ONU, à l’ASEAN et à l’APEC, a-t-il déclaré.



Paul Smith a affirmé que cette position permettra aux diplomates vietnamiens de promouvoir davantage le commerce entre le Vietnam et le monde et d’accroître l’influence du pays pour qu’il devienne un pays à revenu élevé d’ici 2045.



Le responsable a également fait remarquer l’école diplomatique vietnamienne distinguée et originale du Vietnam, décrite par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong comme imprégnée de caractères du "bambou vietnamien" avec "des racines solides, un tronc solide, des branches flexibles".



