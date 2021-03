Hô Chi Minh Ville (VNA) – L’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique a demandé samedi 6 mars de poursuivre en justice 16 personnes, dont l’ancien vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Vinh Tuyên, pour leur rôle présumé dans une affaire de détournement de biens survenue dans la société étatique Saigon Agriculture Incorporated (Sagri).

L’ancien vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Trân Vinh Tuyên. Photo : VNA

Les enquêteurs ont établi que Lê Tân Hung est le protagoniste qui avait, en sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général de Sagri, ordonné la constitution de 10 dossiers fictifs sur la visite de 16 pays pour les cadres et employés de Sagri afin de s’approprier plus de 14 milliards de dôngs (607.120 dollars).Conscient de l’inéligibilité d’un projet de logement dans la zone résidentielle n°4 du quartier de Long Phuoc B, dans le 9e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, Lê Tân Hung avait toujours demandé à ses subordonnés de compléter les procédures et de signer des documents proposant que le comité populaire municipal approuve le transfert du projet à Phong Phu JSC au prix de 168 milliards de dôngs, causant des pertes de plusieurs centaines de milliards de dôngs à l’État.L’agence de police d’enquête a constaté que Trân Vinh Tuyên, ancien vice-président du Comité populaire municipal, avait signé la décision n°6077/QD-UBND du 17 novembre 2017 du Comité populaire qui donnait le feu vert au transfert du projet, investi par Sagri, alors qu’il en savait inéligibilité. – VNA