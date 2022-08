Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai a eu le 16 août à Hanoï une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale (BM), conduite par Danny Leipziger, ancien vice-président de la BM, directeur général du réseau Growth Dialogue.

Nguyen Duc Hai a estimé qu'au cours des dernières années, de nombreux programmes de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la BM avaient été mis en œuvre efficacement. L'Assemblée nationale du Vietnam applaudit et est toujours prête à coopérer avec des partenaires, y compris la BM, pour fournir des informations, discuter des questions d'intérêt commun, maximiser le potentiel de coopération.

Danny Leipziger a annoncé les séances de travail avec la Commission centrale de l’économie du Parti, le ministère du Plan et de l'Investissement pour faire rapport sur la Planification globale nationale.

Il a estimé que les objectifs de la planification étaient fondamentalement en conformité avec les objectifs de développement jusqu'en 2045. La BM est prête à travailler avec l'Assemblée nationale du Vietnam et les ministères, secteurs et agences concernés pour faire des recommandations pour relever les obstacles dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de la planification.

L'Assemblée nationale du Vietnam doit également prêter attention à l'intégration des indicateurs pour mesurer les progrès de la mise en œuvre de la planification, collecter des informations pendant le processus de mise en œuvre de la planification et charger l'agence de surveillance globale la mission de gérer les problèmes qui se posent, a-t-il ajouté.

Nguyen Duc Hai a souhaité que dans les temps à venir, les deux parties continuent à renforcer les échanges, la coopération et clarifier les contenus pour soutenir le Vietnam dans le processus d'élaboration et d'achèvement de la Planification globale nationale.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de soutenir l'organisation du Forum socio-économique en 2022. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Duc Hai, a souhaité la présence de représentants de la BM et ses rapports présentés lors de cet événement concernant les perspectives de relance de l'économie, les défis et impacts du contexte économique international et des recommandations pour le Vietnam. -VNA