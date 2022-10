Hanoi (VNA) – "Rồi tôi sẽ lớn" (Alors je grandirai), première comédie musicale sur la puberté, est présentée au public hanoïen. L’œuvre porte sur le rapport entre les parents et leurs enfants.

La comédie musicale Alors je grandirai conquiert non seulement les jeunes mais aussi leurs parents. Photo : NHTT

Mise en scène d’un scénario de l’écrivain Hoàng Anh Tu, la pièce musicale "Rồi tôi sẽ lớn" explore la psychologie, les émotions, les rêves et même les contradictions dans la vie des adolescents à l’école, dans leur famille ainsi que dans la société.

Selon sa réalisatrice, l’”Artiste Émérite” Lê Anh Tuyêt, Alors je grandirai, interprétée au Théâtre de la jeunesse, a pour mission de conquérir les jeunes spectateurs via des éléments nouveaux et modernes, suivants les tendances actuelles de la vie scolaire ainsi que grâce à des scènes réalistes et vivantes.

La comédie est pleine de musiques vibrantes et profondes, de chansons et de danses modernes qui sont bien appréciées des jeunes. Les histoires racontées sont des scènes courantes de la société actuelle. L’œuvre parlera aussi aux parents et grands-parents qui se retrouveront également dans les histoires émouvantes.

Compréhension et empathie



La pièce parle des conflits générationnels et de la difficile compréhension entre les générations d’une famille. Les parents souhaitent toujours “faire ami-ami” avec leurs enfants et cherchent à comprendre les énigmes de l’adolescence, cet âge charnière qui mène à l’âge adulte.

“Ces derniers temps, il y a peu de pièces de théâtre réservées à la fourchette d’âge de 10 à 15 ans et de 15 à 18 ans. Et elles ne répondent pas encore au goût de ces adolescents. Ils aiment utiliser leurs smartphones ou surfer sur les réseaux sociaux bien plus qu’ils ne vont au théâtre”, indique la réalisatrice.

L’écrivain Hoàng Anh Tu informe que les histoires de cette comédie musicale ont été écrites sur la base de lettres qu’il a reçues de ses élèves et de nombreux parents dans lesquelles ils racontaient leurs histoires. À noter que cet écrivain est appelé par de nombreux jeunes sous le pseudonyme de “Chanh Van”, un psychologue, un invité familier qui aide à résoudre les difficultés scolaires, parentales et familiales...

“Ainsi, Rồi tôi sẽ lớn est une pièce que les enfants et leurs parents peuvent regarder ensemble et qui aide les seconds à mieux comprendre les changements psychologiques de leurs petits anges et qui permet aux enfants de mieux comprendre le cœur de leurs parents”, exprime-t-il.

Et d’ajouter : “J’espère que cette pièce ne restera pas seulement sur la scène du Théâtre de la jeunesse mais qu’elle sera diffusée dans les écoles, devenant un outil pédagogique pour les enseignants”. – CVN/VNA