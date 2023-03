Hanoi (VNA) – L’Association des philatélistes vietnamiens relevant de la Vietnam Post Corporation (VPC) a organisé vendredi 10 mars à Hanoi une conférence du Conférence du comité exécutif de la Fédération inter-asiatique de philatélie (FIAP) sur le thème "Progresser à pas fermes après la pandémie".

La directrice générale adjointe de VPC et présidente de l’Association des philatélistes vietnamiens Chu Thi Lan Huong remet un symbole à l’effigie des tambours en bronze aux délégués. Photo: VNA



La conférence se déroulera du 10 au 12 mars avec la participation des délégués venus de la Thaïlande, de Singapour, de la Chine, de Hong Kong (Chine) et de Taiwan (Chine), des Émirats Arabes Unis, du Japon, de l’Australie et du Qatar.



Cet événement, le deuxième organisé par le Vietnam, est une plateforme permettant d’échanger des orientations et plans de collecte de timbres en Asie-Pacifique, de renforcer la compréhension entre les pays dans la région et de démontrer le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Les principaux collectionneurs de timbres de la région fourniront aux collectionneurs vietnamiens de nouvelles connaissances sur l’exposition et la collection de timbres.

Le Dr Prakob Chirakiti, président de la Fédération Internationale de Philatélie (FIP) et président de la FIAP, a estimé que dans le passé, les timbres-poste du Vietnam étaient assez simples, mais sont désormais plus diversifiés.

Il a indiqué vouloir se rendre au Vietnam pour voir les progrès du contingent des collectionneurs de timbres et travailler ensemble pour trouver une direction de développement commune.

Le responsable a exprimé sa conviction qu’à l’avenir, les collectionneurs et philatélistes vietnamiens apprendront de nombreuses façons nouvelles et appropriées d’organiser leurs propres expositions de timbres, aidant les participants à ces expositions et les philatélistes vietnamiens à obtenir de nombreuses réalisations de collection.

Selon Chu Thi Lan Huong, présidente de l’Association des philatélistes vietnamiens et directrice générale adjointe de VPC, il y a 28 ans, l’association a accueilli pour la première fois la réunion du comité exécutif de la FIAP à Hô Chi Minh-Ville.



Elle a déclaré que grâce au soutien de la FIAP, les activités de philatélie se sont fortement développées au Vietnam. Aujourd’hui, il existe 33 associations de collections de timbres à travers le pays avec des milliers de membres de tous âges.

Fondée le 14 septembre 1974 à Singapour, la FIAP est une fédération à but non lucratif et apolitique des sociétés philatéliques d’Asie et d’Australasie. Elle compte 31 membres qui sont des associations de philatélie de l’Asie, d’Australie et d’Afrique du Sud. Le Vietnam est membre officiel de la FIAP depuis 1993.

