Les équipes en finale du VSIC . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'équipe Green Power avec le projet "Batterie de cosse de riz" a remporté le premier prix lors de la finale du concours"Vietnam Social Innovation Challenge" (VSIC 2019) tenu dimanche soir à Hanoï.

Organisé par l'Université du commerce extérieure avec le soutien de grands partenaires comme l'ambassade des États-Unis, KPMG, Schneider Electric, Hoa thom co la, Co mem Homelab, Ezi English School..., ce concours a contribué à susciter l'esprit de start-up chez les jeunes vietnamiens.

Il a joué également une passerelle pour présenter les meilleurs projets du Vietnam aux concours internationaux tels que Mekong Challenge 2020 prévu au Cambodge, Lee Kuan Yew Global Business Plan Competition à Singapour, Global Entrepreneurship Bootcamp en Malaisie, Go Green in the city 2020. -VNA