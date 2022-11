Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La finale du concours « Miss Tourism World 2022 » ayant pour thème « Amener le monde au Vietnam », se déroulera du 28 novembre au 3 décembre au Vietnam.

Selon le comité d’organisation, à partir du 15 novembre, les finalistes commenceront à participer à de nombreuses activités pour mettre en avant la beauté naturelle et culturelle du Vietnam.

Elles auront ainsi l’occasion de visiter de nombreux sites pittoresques, des villages d'artisanat ainsi que découvrir des patrimoines culturels du Vietnam dans cinq ville et provinces du Nord (Hanoï, Son La, Phu Tho, Ninh Binh et Vinh Phuc).



Le concours "Miss Tourism World" a été créé en 1991 par le Britannique John Singh. Actuellement, il est l'un des cinq plus grands concours de beauté au monde.-VNA