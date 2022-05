La docteure Nguyên Dai Trang. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - La docteure Nguyen Dai Trang a passé plus d'un quart de siècle à collectionner, rechercher et écrire des livres sur l'Oncle Hô, jouant le rôle de passerelle pour rapprocher le Président Ho Chi Minh des amis internationaux.

Le premier livre de Nguyên Dai Trang sur le Président Hô Chi Minh, intitulé "Hô Chi Minh, cœur et talent d'un patriote", a été publié en anglais et vietnamien en mai 2010. En 2013, elle a écrit le deuxième livre "Ho Chi Minh: Humanité et Développement". Cet ouvrage de plus de 200 pages permettra aux lecteurs vietnamiens ou étrangers de mieux comprendre les valeurs humanistes et la pensée du Président Hô Chi Minh.

En 2018, la docteure Nguyen Dai Trang a présenté 100 articles et discours de l'Oncle Hô dans un livre rédigé en anglais, français et vietnamien. Ce livre de 236 pages comprend une sélection d'œuvres du Président Hô Chi Minh sur la paix, la démocratie et l'égalité des sexes.

En 2021, elle a publié le livre sur le leader vietnamien intitulé "Hô Chi Minh: Les Noirs et certains travaux sur le racisme", permettant aux lecteurs de mieux comprendre la grande influence du Président Hô Chi Minh sur le mouvement de libération nationale en Afrique ainsi que le mouvement anti-guerre et celui de demande de l'égalité des droits des Afro-Américains.

En mai 2020, le livre "La chanson de Hô Chi Minh : Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté" a été lancé en ligne au Canada en l'honneur du 130e anniversaire de la naissance de l'Oncle Hô.

Selon Elizabeth Mclninch, directrice du Conseil commercial Canada-Vietnam, les ouvrages de recherche sur l'Oncle Hô de la docteure Nguyen Dai Trang continueront de se multiplier, aidant les jeunes au Vietnam et les amis internationaux à mieux comprendre l'idéologie, la moralité et le style du Président Hô Chi Minh.



Née en 1970 à Huê (Centre) et vivant au Canada depuis 1990, Mme Nguyên Dài Trang est l'un des très rares auteurs à mener des recherches sur l'humanisme du grand dirigeant national du Vietnam. -VNA