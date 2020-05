Le Président Ho Chi Minh. Photo d'archives



Hanoï (VNA) - En l’honneur du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai), Pham Binh Minh, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a écrit un article sur la Pensée diplomatique de Ho Chi Minh qui fut également le premier chef de la diplomatie vietnamienne.

Cet article, intitulé « La Pensée diplomatique de Ho Chi Minh dans la ligne politique extérieure du Parti et de l’Etat », a rappelé que le grand leader dirigea la diplomatie vietnamienne pour surmonter nombre de difficultés et contribuer à la libération et à la réunification du pays.

Il a affirmé que sur la base du patriotisme et des traditions culturelles vietnamiennes, des quintessences des connaissances de l’Orient et de l’Occident, ainsi que de ses riches expériences, le Président Ho Chi Minh laissa à la diplomatie vietnamienne une pensée diplomatique originale – la Pensée diplomatique de Ho Chi Minh.

Le grand leader vietnamien promut les droits fondamentaux de la nation, l’indépendance, l’autonomie et la résilience, qui allaient de pair avec la solidarité et la coopération internationales. Il accorda une importance particulière à l’amitié et à la coopération avec les pays voisins partageant les frontières avec le Vietnam, au développement des relations avec les pays dans la région comme dans le monde, et à la subtilité dans les relations avec les puissances pour les intérêts révolutionnaires.

Selon lui, la diplomatie doit être un front où sont combinées la force nationale et la force contemporaine pour créer une grande force. Ho Chi Minh plaça toujours le Vietnam dans les « courants mondiaux » et accorda de l’importance aux puissances et aux grands mouvements dans le monde. Ses méthodes diplomatiques promouvaient également l’amour pour la paix des Vietnamiens.

Il demanda d’adopter des poins de vue qui pouvaient couvrir tous les aspects afin de voir clairement les tendances générales et les orientations des progrès sociaux. Il combina de façon harmonieuse les valeurs nationales et internationales.

Les réalisations diplomatiques du Vietnam dans la libération, la réunification et la défense nationales étaient des illustrations vivantes de la finesse de Ho Chi Minh dans l’utilisation de l’art diplomatique pour le succès total de la révolution.

La Pensée diplomatique de Ho Chi Minh est un bien inestimable, une base et une clé pour assurer l’efficacité de la ligne politique extérieure du Parti à travers les étapes de la révolution. Grâce à une application créative de la Pensée diplomatique de Ho Chi Minh en cette nouvelle conjoncture, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes, contribuant à maintenir un environnement pacifique, à attirer des ressources et moyens au service du développement national, à garantir la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Patrie comme à améliorer le statut du pays sur la scène internationale.

Le Vietnam accorde une grande importance à ses relations avec les pays voisins ayant des frontières communes, ses partenaires stratégiques et intégraux. Parallèlement, il s’efforce de développer des relations substantielles avec les pays de la région et les amis traditionnels.

Le Vietnam a activement participé et contribué aux activités de la majorité des organisations et forums internationaux importants dans le monde. Il a assumé avec succès plusieurs fonctions importantes et contribué à la résolution de plusieurs affaires internationales importantes.

Dans un contexte où la situation internationale est de plus en plus complexe, la diplomatie a grandement contribué à la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Patrie. Le Vietnam s’est efforcé d’édifier des frontières terrestres de paix, d’amitié et de développement avec le Laos, le Cambodge et la Chine. Devant les évolutions compliquées de la situation en Mer Orientale, le Vietnam a eu des actions opportunes, clairvoyantes et empreintes de sa ferme volonté et de sa persévérance dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, ainsi que ses droits et intérêts légitimes maritimes.

Le monde est actuellement fait l’objet d’évolutions importantes et imprévisibles. Il est nécessaire au Vietnam de continuer à appliquer de façon créative la Pensée diplomatique de Ho Chi Minh afin de placer le Vietnam justement dans les « courants contemporains », de créer une force importante pour apporter de nouveaux succès à la révolution vietnamienne.

La diplomatie vietnamienne doit bien mettre en valeur son rôle de « front » pionnier pour consolider un environnement international favorable et attirer des ressources et moyens en faveur du développement national, de l’amélioration du statut du pays sur la scène internationale et de la défense nationale. Il faut poursuivre l’objectif constant qui concerne les intérêts ultérieurs de la nation, d’améliorer la puissance et le statut du pays, tout en montrant de la flexibilité et de la subtilité dans les stratégies et actions prises afin de faire face aux innombrables changements de la situation. Devant les évolutions compliquées de la situation en Mer Orientale, il est nécessaire de continuer à utiliser des mesures pacifiques afin de régler les différends tout en protégeant fermement les droits les plus sacrés : intégrité territoriale et indépendance nationale.

Il est également important de promouvoir une intégration internationale profonde, de continuer à attacher de l’importance aux relations avec les pays voisins ayant des frontières communes, d’approfondir les relations avec les pays de la région et du reste du monde, tout en intensifiant la diplomatie multilatérale. -VNA