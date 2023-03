La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenu le 23 mars à Hanoï, la porte-parole adjointe du ministère Pham Thu Hang a répondu à la question d'un journaliste concernant la réaction du Vietnam devant l'Accord sur les sous-marins nucléaires dans le cadre d'un traité de sécurité entre le Royaume-Uni et l'Australie et l'attitude de certains pays de l'ASEAN.

Elle a affirmé que la paix, la stabilité, la coopération et le développement étaient des objectifs communs de tous les pays et les pays avaient la responsabilité de contribuer à cet objectif commun.

Selon la porte-parole adjointe, l'énergie nucléaire doit être utilisée et développée pour les fins pacifiques, le développement socio-économique des pays. L'utilisation et le développement de l'énergie nucléaire doivent garantir une sécurité absolue pour l’homme et l'environnement.

"Nous espérons que les pays auront la responsabilité de contribuer activement à cet objectif commun, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde", a-t-elle déclaré.

Concernant l’information selon laquelle le Bureau fédéral d’enquêtes des États-Unis recherche un ingénieur vietnamien pour blanchiment d'argent, Pham Thu Hang a déclaré que les autorités vietnamiennes vérifiaient, enquêtaient et clarifiaient l’affaire.

Elle a affirmé : « Le Vietnam est un pays responsable dans la prévention et la lutte contre la criminalité de hautes technologies et la criminalité transnationale. Tous les actes d'utilisation du cyberespace pour porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des agences, des organisations et des individus doivent faire l'objet d'une enquête et être traités conformément à la loi. ». - VNA