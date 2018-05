La pagode Doi Son, province de Ha Nam. Photo: VNA

Ha Nam (VNA) – Le Comité populaire de la province de Ha Nam (Nord) a reçu jeudi 3 mai le certificat inscrivant la pagode Doi Son au monument national spécial.

Lors de la cérémonie marquant cet événement, la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Dang Thi Bich Lien a demandé aux autorités provinciales d'élaborer un plan global visant à préserver et valoriser ce patrimoine.

Située dans la commune de Doi Son, district de Duy Tien, province de Ha Nam, la pagode Doi Son a été construite en 1054 sous le règne du roi Ly Thanh Tong. Entre 1118 et 1121, la pagode a continué d’être agrandie sous le règne du roi Ly Nhan Tong avec la construction de la tour de Sung Thien Dien Linh.



Au début du XVe siècle, la pagode Doi Son et la tour Sung Thien Dien Linh ont été détruites par des envahisseurs Ming. Sous les dernières dynasties Le, Mac et Nguyen, la pagode a été reconstruite et son architecture a été restaurée.

La fête de la pagode Doi Son est organisée annuellement le 21e jour du 3e mois lunaire. -VNA