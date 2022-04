Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a publié fin janvier la Résolution N°10 relative à la Stratégie sur les affaires ethniques pour la période 2021-2030 et vision pour 2045.La Stratégie sur les affaires ethniques a pour objectif général le développement intégral, rapide et durable des régions montagneuses et peuplées d’ethnies minoritaires. Elle entend aussi exploiter les potentiels des régions ainsi que protéger l’environnement et l’espace de vie des habitants, et réduire l’écart de revenu entre eux et le reste de la nation.Plus précisément, il s’agit de diminuer progressivement le nombre de communes et villages en difficulté, d’améliorer nettement les conditions de vie et les moyens de subsistance, de mettre l’accent sur l’investissement dans la construction d’un réseau d’infrastructures socio-économiques connecté avec les régions plus développées.Il est important de développer de manière synchrone les secteurs et domaines suivants : éducation et formation ; santé ; culture ; sécurité sociale, réduction rapide et durable de la pauvreté ; amélioration efficace de la gestion étatique et de la qualité du contingent de cadres, fonctionnaires, travailleurs appartenant à des minorités ethniques...Parallèlement, s’ajoute la volonté de protéger et valoriser les identités culturelles traditionnelles de ces ethnies tout en éliminant progressivement les us et des coutumes arriérés ; la construction d’un système politique solide à l’échelon de base ; le maintien de la sécurité politique, de l’ordre social, contribuant à protéger la souveraineté territoriale, la sécurité des frontières nationales.

Grâce à la plantation de l’ananas, les conditions de vie des Tày, à Gia Lai, sur les hauts plateaux du Centre, se sont améliorées. Photo : CVN

Les objectifs chiffrés à atteindre d’ici 2025 sont ambitieux : revenu moyen doublé chez les minorités ethniques par rapport à 2020 et diminution de plus 3 points chaque année du taux de pauvreté chez ces communautés ; 100% des communes disposant de routes asphaltées, écoles et centres de santé construits en dur ; 99% de foyers ayant accès au réseau électrique national et à d’autres sources d’énergie appropriées, 90% à l’eau propre ; 98% disposant d’une assurance santé et 50% des actifs formés.D’ici 2030, la Stratégie vise : une croissance économique en moyenne dans ces régions de 6% à 6,5% ; un taux de pauvreté ramené au-dessous de 10% ; 70% des communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité ; une espérance de vie moyenne des habitants atteignant 75 ans.Les actions à menerPour atteindre ces objectifs, la Stratégie énumère un certain nombre de mesures : élaborer des mécanismes et politiques convenables afin de promouvoir les avantages, les potentiels et les caractéristiques de ces régions montagneuses ; réduire rapidement et durablement le taux de pauvreté, assurer la défense et la sécurité nationales. Pour ce faire, la priorité sera accordée à la formation de ressources humaines de haute qualité, capables d’appliquer les avancées scientifiques et technologiques, combinées à la promotion des connaissances autochtones et des expériences de vie et de production de ce groupe d’habitants.Améliorer la qualité de l’éducation et de l’apprentissage en faveur des enfants ; se concentrer sur la formation et le perfectionnement de ressources humaines dans les secteurs spécialisés nécessitant de la main-d’œuvre.Développer fortement les infrastructures économiques numériques, accélérer la transformation numérique ; élaborer et développer des bases de données sur les ethnies au service de la gestion par les organismes compétents.Renforcer la recherche et l’application des avancées scientifiques et technologiques ; encourager la création d’entreprises, l’innovation, la créativité, les inventions adaptées aux conditions spécifiques de ces régions. Élargir les activités de sensibilisation sur les politiques du Parti et de l’État, d’éducation aux lois en vigueur ; renforcer le consensus social ; consolider la confiance envers le Parti et l’État.Proposer des politiques spécifiques pour encourager, attirer et soutenir l’investissement d’organisations et individus dans le développement des zones montagneuses.Le gouvernement charge le Comité pour les affaires ethniques, en coopération avec les organismes concernés, d’élaborer un plan d’action assurant la mise en œuvre de la Stratégie sur les affaires ethniques associés à ceux de la Stratégie décennale de développement socio-économique 2021-2030 et à ceux des plans quinquennaux et annuel du gouvernement ainsi que des localités pour le soumettre au Premier ministre en 2022. - CVN/VNA