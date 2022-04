Hanoi (VNA) - La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rend du 9 au 14 avril en Indonésie et au Vietnam pour renforcer les relations bilatérales et développer les partenariats dans la région indo-pacifique, selon un communiqué d'Affaires mondiales Canada (AMC).

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rend du 9 au 14 avril en Indonésie et au Vietnam pour renforcer les relations bilatérales. Photo : AFP/VNA

Le communiqué d’AMC indiquant qu’au cours des prochaines années, la prospérité, la sécurité et le bien-être des Canadiens seront de plus en plus liés par les développements économiques, sociaux et politiques largement ancrés dans la région indo-pacifique.

Le Canada s'est engagé à approfondir les opportunités en renforçant les liens diplomatiques, commerciaux et économiques dans la région afin de s'assurer qu'ils sont saisis pour les Canadiens et de faire avancer les priorités communes.

Au cours de sa visite en Indonésie et au Vietnam, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly discutera également des défis urgents à l'échelle mondiale, notamment la nécessité d'une solution diplomatique au conflit en Ukraine et les efforts de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour faire face à la crise actuelle au Myanmar.

Le ministre des Affaires étrangères Joly a souligné : « Le Canada est un partenaire solide, fiable et efficace de l'Indonésie, du Vietnam et de l'ASEAN. Le fait que nous célébrions des décennies de coopération est une excellente occasion de réfléchir sur nos expériences. et nos réalisations’’.

«J’ai hâte de visiter l’Indonésie et le Vietnam pour mieux comprendre la région, développer des partenariats et contribuer avec succès à une région indo-pacifique plus sûre, plus résiliente, plus inclusive et plus durable au profit de tous nos citoyens», a déclaré la ministre Mélanie Joly par voie de communiqué.

La ministre Mélanie Joly rencontrera à Jakarta, en Indonésie, des représentants du gouvernement, dont la ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, pour souligner le 70e anniversaire des relations bilatérales du Canada avec l’Indonésie. . Lors de rencontres avec des représentants de l'ASEAN, elle réaffirmera l'engagement du Canada envers l'ASEAN, en particulier le rôle central de l'ASEAN dans l'instauration de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Asie du Sud-Est.

À Hanoï, au Vietnam, Mme Mélanie Joly rencontrera le Premier ministre Phạm Minh Chính, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Sơn, et le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyễn Hồng Diên, pour souligner les liens bilatéraux de longue date entre le Canada et le Vietnam à l’approche du 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2023.

Elle visitera aussi la province de Thái Nguyên afin de rencontrer des femmes de minorités ethniques et d’en apprendre plus sur la façon dont l’aide au développement du Canada contribue à renforcer les entreprises dirigées par des femmes dans le contexte des changements climatiques et de la pandémie de COVID-19.

En 2022, le Canada célèbre 45 ans de coopération avec l'ASEAN. Le Canada est l'un des 11 partenaires de dialogue de l'ASEAN et a une représentation diplomatique dans les 10 États membres ainsi qu'au sein de l'ASEAN. L'ASEAN est le sixième partenaire commercial du Canada.

Pendant ce temps, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN. Les relations commerciales entre le Vietnam et le Canada continuent de se développer malgré la pandémie de COVID-19, avec un chiffre d'affaires commercial en 2021 supérieur à 6 milliards de dollars, en hausse de 19% par rapport à 2020. - VNA