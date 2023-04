Photo : AFP

Kuala Lumpur, 7 avril (VNA) - Le gouvernement malaisien reste déterminé à mettre en œuvre des politiques susceptibles de renforcer la croissance économique et la compétitivité du pays afin d'attirer des fonds qui renforceront les réserves internationales et le ringgit.Le ministère des Finances a déclaré que le gouvernement continuerait également à mener des politiques visant à améliorer le climat d'investissement et la productivité nationale afin de renforcer l'attrait à long terme de la Malaisie pour les investissements directs étrangers.Dans un document publié sur le site Web du Parlement le 6 avril, le ministère a noté que les facteurs susceptibles de renforcer le ringgit comprenaient la stabilité du marché mondial, le sentiment positif des investisseurs et une acceptation plus élevée des devises fermement soutenue par les principales activités économiques du pays.Il a expliqué que l'approche de Bank Negara Malaysia (BNM) pour renforcer le ringgit est axée sur la garantie que l'ajustement du ringgit est effectué de manière ordonnée, aidant ainsi les particuliers et les entreprises à bien planifier leurs dépenses et leurs investissements.Le ministère des Finances a déclaré que la BNM continuera à gérer les risques liés aux développements nationaux et externes ainsi qu'à utiliser ses instruments politiques pour assurer une situation de marché ordonnée.- VNA