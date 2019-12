Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et le secrétaire général de l'ASEAN Lim Jock Hoi (gauche). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung a reçu mardi à Hanoï le secrétaire général de l'ASEAN, Lim Jock Hoi.

Selon Dao Ngoc Dung, le Vietnam assumera les rôles de président de l'ASEAN et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020. Il s'agira d'une responsabilité et d'une grande opportunité pour le Vietnam et le pays s'efforcera de bien remplir ses missions.

Les affaires sociales constituent un problème important dans l'Année de l'ASEAN et de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN, les pays du bloc réaliseront la Déclaration de l'ASEAN sur le développement de la main-d'œuvre. L'objectif est d'aider les pays à sortir du "piège du revenu intermédiaire", a déclaré M. Dung.

Pour sa part, Lim Jock Hoi a apprécié l'organisation de la réunion de communication sur l'ASEAN par le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Le Secrétariat de l'ASEAN a collaboré étroitement avec ledit ministère pour discuter de cinq priorités durant la présidence de l'ASEAN.

Concernant l'initiative du renforcement de l'autonomisation des femmes, Lim Jock Hoi a déclaré que le Secrétariat de l'ASEAN s'efforçait d'aider les ministères vietnamiens du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et des Affaires étrangères à organiser avec succès l'événement.

Il a également salué l'approbation du Code du travail (amendé) de l'Assemblée nationale vietnamienne. -VNA