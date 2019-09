La démonstration des premiers secours en cas d’accidents routiers. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Plus de 500 cadres et volontaires ont participé samedi matin dans la ville centrale de Da Nang à la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des premiers secours 2019 placée sous le thème "Premiers secours pour les personnes vulnérables".



L’événement a été organisé conjointement par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam et le Comité national de la sécurité routière.



Dans le cadre de l’événement, une palette d’activités a été organisée telles que la démonstration des premiers secours en cas d’accidents routiers, la remise des sacs de premiers secours aux 21 postes de secours à Da Nang, etc.



La vice-présidente du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam Tran Thi Hong An a souligné que les premiers secours étaient une activité clé de son organisation et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

En 2018, la Croix-Rouge du Vietnam comptait plus de 400 postes de premiers secours officiels. Chaque année, environ 100.000 personnes sont initiées aux connaissances et compétences de premiers secours, a-t-elle fait savoir.



Mme Tran Thi Hong An a souligné que tout le monde devait disposer de connaissances et de compétences en matière de premiers soins pour pouvoir aider lui-même et sauver la vie des autres.



La Journée mondiale des premiers secours est célébrée chaque année le deuxième samedi de septembre par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) afin de sensibiliser les gens sur la manière dont les premiers secours peuvent sauver des vies. La FICR a présenté cette journée en 2000. Cette année 2019, la Journée mondiale des premiers secours est célébrée le samedi 14 septembre.



Le Vietnam est l’un des pays ayant le taux de mortalité par accident le plus élevé dans le monde. Selon les statistiques de l’Agence d'administration de la santé environnementale du ministère de la Santé, en 2018, plus de 1,22 million de personnes ont subi des accidents, dont 9.745 morts, soit 0,73% du total. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité avec 47,91% du nombre d’accidents, suivis par la noyade avec 12,31%, du suicide avec 11,45% et des accidents du travail avec 6,81%... -VNA