Photo : VNA

Da Nang (VNA) – La Journée des technologies d’information et de communication (TIC) du Japon 2019 a été organisée le 22 octobre à Da Nang au Centre par l’Association de logiciels et ses services du Vietnam (VINASA), le Comité de coopération de la technologie d’information Vietnam-Japon (VJC) et le Comité populaire de Da Nang.

Les entreprises vietnamiennes et japonaises en TIC ont partagé des informations, des expériences de la coopération réussie dans le domaine des nouvelles technologies, du développement des ressources humaines, de l’amélioration de la qualité des projets de coopération et aussi présenté des solutions des entreprises de deux pays en TIC.

A cette occasion, VJC et le Centre d’innovation et de stratégies de technologies d’information de la préfecture japonaise d’Okinawa ont signé un protocole d'accord (MoU) visant de stimuler leur coopération bilatérale.

Selon le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Le Trung Chinh, pour l’heure, le Japon est le premier investisseur étranger à Da Nang avec au total 177 projets d’investissement direct, accumulant un capital de plus de 800 millions de dollars, soit 25% des fonds d’investissement direct étranger injectés dans la ville. De plus, le Japon est aussi le plus grand débouché des logiciels des entreprises de technologie d’information à Da Nang, représentant plus de 36% du part de marché.

Da Nang est un grand centre de TIC du Centre avec 93% de plus de 3.800 entreprises opérant dans les logiciels et les TIC et générant une recette de plus de 693 millions de dollars en 2018. Cette ville recense 38 universités et IUT/IUP qui recrutent chaque année 3.500 apprenants.

Le représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hanoï, Takeo Nakajima a précisé que selon son sondage annuel, environ 70% des compagnies japonaises opérationnelles au Vietnam souhaitent élargir leur marché au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Rien qu’en TIC, l’an dernier, 248 sociétés japonaises ont investi au Vietnam, occupant ainsi 8% du total des investissements japonais injectés dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Clôture de la Journée des technologies d’information et de communication le 23 octobre.-VNA