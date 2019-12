Le général Chansamone Chanyalath, ministre laotien de la Défense. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Un meeting solennel en l'honneur du 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et des experts vietnamiens en mission au Laos (30 octobre 1949) a été organisé jeudi à Vientiane.

Lors de la cérémonie, le général d’armée Chansamone Chanyalath, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), ministre laotien de la Défense, a souligné les grands sacrifices et contributions des soldats volontaires et experts vietnamiens à son pays.



Il a exprimé la profonde gratitude du Laos envers le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens frères pour l’aide précieuse, efficace et opportune qu'ils avaient accordée à la révolution du peuple laotien.

Pour sa part, le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich a réaffirmé la solidarité spéciale entre les deux Partis, les deux États, les deux peuples et les deux armées. La partie vietnamienne continuera de développer sa coopération avec le Laos dans tous les domaines comme l'économie, la politique, la culture, l'éducation, la santé, les sciences et techniques, la défense, la sécurité, la diplomatie.

Pour maintenir un environnement pacifique et stable au service du développement socio-économique dans chaque pays, Ngo Xuan Lich a appelé à intensifier la coopération bilatérale dans la défense et sécurité, à appliquer au mieux les protocoles d'accord et les plans de coopération dans ce domaine, à coopérer étroitement dans l’édification et la protection de la frontière Vietnam-Laos, à empêcher et lutter contre les criminalités transnationales.

En outre, les deux armées devraient intensifier leur coopération intégrale, notamment dans la formation de cadres, la lutte contre les actes de sabotage des forces hostiles, le règlement des conséquences des catastrophes naturelles, la recherche, l'exhumation et le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens tombés au Laos, a-t-il déclaré. -VNA