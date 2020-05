Hanoi (VNA) – Un certain nombre d’activités devraient être organisées en ligne à l’occasion de la Journée des sciences et technologies du Vietnam (18 mai).

Au cours des dernières années, le domaine des sciences et des technologies a progressé de manière spectaculaire au Vietnam. Photo: VNA

Les activités pour célébrer cette journée seront organisées de manière économe et pratique conformément à la directive du Premier ministre sur la poursuite des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.

Le Prix Ta Quang Buu 2020 sera décerné à des scientifiques qui ont apporté une contribution significative au développement socio-économique national.

Depuis son lancement en 2014, le prix a reçu une reconnaissance positive de la communauté scientifique en tant que prix prestigieux et de qualité. Il a encouragé des scientifiques ainsi que des organisations scientifiques et technologiques à mener des recherches de haute qualité, favorisant le développement d’un environnement académique, créatif et innovant pour promouvoir le développement d’équipes de recherche solides capables de mener des travaux de niveau international.

En outre, les Prix de la presse scientifique et technologique 2020 seront décernés pour honorer le travail de la presse visant à couvrir pleinement des activités et réalisations du secteur des sciences et technologies en termes d’augmentation de la compétitivité de l’économie nationale, d’amélioration de l’environnement des affaires, de réforme des procédures administratives, et d’accompagnement des entreprises dans leur fonctionnement, notamment des start-up. – CPV/VNA