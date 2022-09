Hanoi (VNA) - La Journée de l'intelligence artificielle du Vietnam a eu lieu vendredi, 23 septembre, à Hanoï sur le thème "L'IA revitalise l'économie, façonne l'avenir".

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : Comité organisateur

Présent, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a indiqué que le Vietnam doit faire plus d'efforts faire entrer l'intelligence artificielle dans la vie et que le personnel de ce domaine fait encore défaut. La formation ne répond pas encore aux besoins des entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères, a-t-il expliqué.l’IA doit être appliquée dans tous les domaines, a encore ajouté Vu Duc Dam qui a affirmé que le Vietnam suivait les tendances du monde et que notre pays pourrait rattraper les pays innovants lorsqu'il pourra former des ressources humaines en IA.Dans le cadre de cet évènement, ont eu lieu une exposition de solutions de l’IA pour la vie et pour les entreprises et la cérémonie de remise des prix sur l’IA 2022. - VOV/VNA