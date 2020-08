Hanoï (VNA) - L’événement s’articulera autour de 6 secteurs que sont la santé, les finances et la banque, la logistique, l’agriculture, la production industrielle et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises.Cette année, « La journée de la transformation numérique 2020 » se tiendra les 11 et 12 août à Hanoi, a annoncé le représentant de l’Association vietnamienne des logiciels et services informatiques (VINASA).Il s’agira d’une bonne occasion pour les autorités et les entrepreneurs de discuter et de partager leurs expériences en la matière et de présenter leurs mesures visant à mieux connecter l’offre et la demande afin d’accélérer la transformation numérique dans les organisations et entreprises, ainsi que dans l’économie nationale.Le comité organisateur créera une plateforme d’événements en ligne en se basant sur les colloques et les expositions organisés sur place. Cela permettrait d’accueillir plus de 10 000 délégués qui ne pourront pas participer directement à l’événement, selon le comité organisateur.Organisé dans le contexte où le Premier ministre a récemment approuvé le « Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec des perspectives jusqu’en 2030 », « La journée de la transformation numérique 2020 » donnera un nouvel élan à la transformation numérique au Vietnam, a déclaré le comité organisateur.L’objectif du « Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec des perspectives jusqu’en 2030 » est de dématérialiser 80% des services publics pour figurer parmi les 70 pays répondant aux indices de développement de l’e-gouvernement (EGDI).Autres ambitions : l’économie numérique devra représenter 20% du PIB en 2025, la productivité augmentera d’au moins 7% chaque année. Le pays se trouverait alors dans le top 50 du monde en termes de technologies de l’information (IDI), dans le top 50 en termes d’indice de compétitivité (GCI), dans le top 35 en innovation (GII). - NDEL/VNA