Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) – La Journée de la technologie de l’information du Vietnam 2023 devrait avoir lieu le 15 août prochain à Melbourne, en Australie, dans le but d'approfondir les relations bilatérales en la matière, a rapporté sbs.com.au.

C'est une opportunité pour les entreprises et les experts du secteur de se rencontrer, d'échanger des connaissances et d'explorer des capacités de coopération, indique la page Web.

Actuellement, le marché informatique en Australie ouvre de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes. La page Web indique que l'Australie a une économie stable et investit massivement dans l'industrie numérique. Les entreprises australiennes recherchent des solutions informatiques et des fournisseurs de services qualifiés pour améliorer leurs performances et leur compétitivité.

Le pays d'Océanie accélère également l'innovation technologique et la transformation numérique dans des domaines tels que la santé, l'énergie, la logistique, la sécurité et l'analyse de données. Avec des salaires bas et la capacité de fournir des services qualifiés, les entreprises informatiques vietnamiennes peuvent devenir des partenaires attrayants pour les sociétés australiennes, a déclaré sbs.com.au.

La page Web a cité Nguyen Quang, président du groupe GITS - l'organisateur de la Journée de la technologie de l’information du Vietnam, disant que les entreprises informatiques vietnamiennes peuvent rechercher des opportunités de coopération et d'investissement dans des projets de start-up australiens, mais elles doivent se conformer aux réglementations et normes australiennes pour devenir des partenaires durables.

La main-d'œuvre informatique d'origine vietnamienne, qui étudie, vit et travaille en Australie, servira de pont efficace pour la collaboration entre les deux parties, en termes non seulement de langue, mais également de culture d’entreprise et de pratiques commerciales.

Comme le Vietnam est une destination attrayante pour les milieux d’affaires étrangers et les start-ups, l'investissement dans des entreprises technologiques vietnamiennes peut aider les sociétés australiennes à accéder à des start-ups potentielles et à des idées innovantes, a souligné Nguyen Quang. -VNA