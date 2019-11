Hanoi (VNA) – L’État de Hesse joue un rôle important dans la promotion de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et l’Allemagne, a déclaré mardi 12 novembre le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh en recevant le président du Parlement de l’État de Hesse, Boris Rhein.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (gauche) et le président du Parlement de l’État de Hesse, Boris Rhein. Photo: VNA

Il a déclaré que certains grands groupes de Hessen opéraient de manière efficace au Vietnam et a suggéré aux deux parties d’encourager davantage d’entreprises allemandes à investir au Vietnam dans divers domaines tels que la chimie, la pharmacie, le génie mécanique, l’industrie auxiliaire, la transformation de produits agricoles et la production de caoutchouc naturel.Le dirigeant vietnamien a proposé aux autorités de l’État de créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes, telles que Vietnam Airlines, Vietinbank et FPT Software Company Limited, leur permettant de fonctionner efficacement dans cet Etat.Il a vivement apprécié les contributions de Boris Rhein au projet d’Université Vietnam-Allemagne lorsqu’il occupait le poste de ministre des Sciences et des Arts de la Hesse, ainsi que son soutien au Vietnam dans la formation des ressources humaines lors de la quatrième révolution industrielle.Truong Hoa Binh a espéré que Boris Rhein et les parlementaires de Hesse continueront de renforcer leur coopération avec le gouvernement vietnamien en partageant leurs expériences en matière de construction d’un État de droit et de lois régissant la gestion des investissements publics, le partenariat public-privé, la gestion urbaine et le commerce électronique.Il a également suggéré au président du Parlement de l’État de Hesse d’inciter l’Union européenne (UE) de ratifier prochainement l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), qui devraient apporter d’énormes avantages aux particuliers et aux entreprises du deux côtés.Pour sa part, Boris Rhein a déclaré que le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et l’Allemagne, la présidence de l’UE en 2020, ce qui créera un nouvel élan pour approfondir les relations bilatérales.Les deux parties attendent avec impatience la ratification de l’EVFTA, signé en juin 2019, dans la mesure où l’accord rapprochera les deux marchés, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il s’efforcera de faire de l’Université Vietnam-Allemagne un symbole des relations bilatérales. – VNA