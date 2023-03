Georgetown (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam au Brésil et en Guyane Pham Thi Kim Hoa a récemment présenté ses lettres de créance au président de la Guyane Mohamed Irfaan Ali.

L’ambassadrice du Vietnam au Brésil et en Guyane Pham Thi Kim Hoa (en tunique rouge) lors de la cérémonie de présentation de ses lettres de créance. Photo: VNA

Recevant la diplomate vietnamienne, le président Mohamed Irfaan Ali a déclaré qu’il espérait que le Vietnam aiderait la Guyane dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de la culture.L’ambassadrice Pham Thi Kim Hoa s’est engagée à travailler dans sa position pour développer l’amitié et la coopération traditionnelles entre les deux gouvernements et les deux peuples.Le 21 mars, elle a rendu une visite de courtoisie au ministre guyanais du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce Oneidge Walrond qui s’est engagé à offrir tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes pour accéder au marché guyanais, et a souhaité s’acquérir des expériences du Vietnam en matière de développement de l'écotourisme.Lors d’une séance de travail avec la diplomate vietnamienne un jour plus tard, le ministre guyanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Hilton Todd, a promis de soutenir le Vietnam dans les forums multilatéraux et de faciliter l’échange de délégations à tous les niveaux dans un proche avenir.La vice-ministre permanente guyanaise des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Elizabeth Harper, a annoncé que deux pays offriront bientôt une exemption de visa aux détenteurs de leurs passeports diplomatiques et officiels afin de promouvoir les échanges de visites bilatéraux.Le même jour, le vice-ministre de l’Agriculture, Madanlall Ramraj, a déclaré que la Guyane souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam dans l’agriculture, l’industrie minière et le textile dans un avenir proche.Il a déclaré que la Guyane est préoccupée par les problèmes de sécurité alimentaire mondiale et espère tirer des enseignements des expériences du Vietnam en la matière grâce à l’échange d’agronomes.Le 23 mars, le chef de l’Office guyanais pour l’investissement, Peter Ramsaroop, a déclaré que son pays est fort dans l’écotourisme, l’exploration minière et pétrolière afin de créer les conditions les plus favorables pour les entreprises vietnamiennes.A cette occasion, l’ambassadrice Pham Thi Kim Hoa a également rendu visite à la communauté vietnamienne en Guyane. – VNA