Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Forum des entreprises du Vietnam intitulé "Supprimer les obstacles pour la gouvernance et le développement efficaces des ressources humaines" a eu lieu mercredi, 12 décembre, à Ho Chi Minh-Ville.

Il était organisé par le journal Vietnam Economic Times et la Coalition des entreprises vietnamiennes en faveur de l'autonomisation des femmes (VBCWE).

Selon Mme Ha Thu Thanh, présidente de la VBCWE, également présidente du Conseil d'administration de Deloite Vietnam, pour faire face aux défis et à la compétitivité de plus en plus élevée, les entreprises doivent changer leur pensée et leur action. La promotion de l'égalité des sexes dans les lieux de travail apporte la force interne ainsi que la valeur durable aux entreprises.

Selon Craig Chittick, ambassadeur d'Australie au Vietnam, les entreprises intelligentes devraient comprendre que la promotion de l'égalité des sexes dans la mise en œuvre des politiques concernant les ressources humaines constitue un facteur fondamental pour améliorer la productivité du travail et renforcer l'attachement des travailleurs à l'entreprise.

Le gouvernement australien s'efforce de collaborer avec les entreprises de premier rang du Vietnam pour mettre en œuvre des activités de gouvernance d'entreprises et apporter des intérêts aux entreprises, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du forum, le comité d'organisation a remis la certification mondiale EDGE en matière d'égalité professionnelle hommes-femmes aux entreprises vietnamiennes que sont la compagnie par actions de services aériens de l'aéroport de Tan Son Nhat (SASCO), la compagnie général d'électricité EVN de Ho Chi Minh-Ville, la banque Maritime Bank. -VNA