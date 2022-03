Hanoi (VNA) – L’installation d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS), une des solutions recommandées par la Commission européenne au Vietnam, participe des réformes mises en place par le pays pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les bateaux de pêche doivent être équipés d’un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement lorsqu’ils opèrent en mer. Photo: VNA





La Direction des pêches du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a délivré des certificats de conformité aux normes pour huit types d’équipements de surveillance des bateaux de pêche.



Jusqu’en août 2021, 26.915 bateaux de pêche, soit 87,45% de la flotte de pêche, ont utilisé son système de surveillance, dont 3.000 bateaux immatriculés dans 28 provinces et villes côtières ont installé un système de surveillance des navires par satellite (VMS) dans le cadre du projet Movimar.



Un système de surveillance des bateaux de pêche dépendant du ressort central et deux stations de surveillance ont été établis à Hai Phong (Nord) et Bà Ria - Vung Tàu (Sud) qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la vitesse des bateaux aux autorités de pêche.



Ce projet associe le Vietnam et la France, représentés respectivement par le Comité de gestion des projets agricoles relevant du MADR et le groupe toulousain Collecte Localisation Satellites (CLS), spécialisé dans la surveillance des océans.

Le système Movimar répond pleinement aux caractéristiques des équipements de surveillance recommandés par l’Union européenne sur la pêche INN, aidant ainsi le Vietnam à développer une pêche durable et responsable.



Selon Luong Dô, responsable des relations institutionnelles de CLS au Vietnam, le projet Movimar a été déployé deux ans après l’entrée en vigueur de la Loi sur les produits aquatiques de 2017, contribuant à améliorer l’efficacité de la surveillance, de la gestion et du soutien des activités de pêche au Vietnam.



Depuis le déploiement de l’installation d’équipements de surveillance des bateaux de pêche, les infractions ont diminué. Depuis le début de 2022, dans un certain nombre de provinces, il n’y a aucun bateau de pêche violant les activités de pêche dans les eaux étrangères.



Le Premier ministre a chargé les ministères, les secteurs et les localités de se concentrer sur l’allocation de fonds, la mise à niveau du système d’information sur la gestion des pêches, la numérisation des données pour le développement de la pêche durable, la prise en charge partielle du prix de leurs abonnements satellitaires, et la vulgarisation de la réglementation sur la pêche.

Le 23 octobre 2017, la CE a lancé un avertissement au Vietnam au motif que le pays n’a pas fait assez aux yeux de Bruxelles pour combattre la pêche INN. Elle a également proposé de coopérer avec le Vietnam pour améliorer la situation.

Si les problèmes sont résolus, le pays recevra un "carton vert" ou un "carton rouge" dans le cas contraire où il fera l’objet d’une série de mesures qui vont jusqu’à la possible exclusion de ses produits issus de la pêche dans l’Union européenne.

Lors d’une réunion en ligne en juillet 2021 avec 28 provinces et villes côtières, le Comité de pilotage national du programme de lutte contre la pêche INN s’est fixé pour objectif de mettre fin aux violations de la réglementation sur la pêche INN d’ici 2022. – VNA