Hanoi (VNA) - D'ici à la fin de 2022, le Commandement des garde-côtes continuera à se coordonner étroitement avec les forces, les secteurs, les villes et provinces côtières pour mettre en œuvre de manière synchrone les mesures de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant au maintien de l'ordre et de la sécurité, au développement durable de l'économie maritime en association avec le renforcement de la défense et de la sécurité nationale, afin d’obtenir le retrait du "carton jaune" de Bruxelles.

Des cadres de la Région des Garde-côtes No 3 aident des pêcheurs à mieux comprendre les réglementations sur les activités en mer. Photo: qdnd.vn

Actuellement, le Commandement des garde-côtes du Vietnam se coordonnent activement avec les ministères et les branches concernés pour élaborer et perfectionner le cadre de documents juridiques, de mécanismes et de politiques de gestion des navires de pêche, l’élaboration d'une base de données nationale sur la gestion et l'enregistrement des navires de pêche et l’octroi des permis de pêche par zone maritime, la construction et l’exploitation d’un centre de surveillance des navires de pêche…, ce afin de crée un cadre juridique permettant aux forces fonctionnelles d'inspecter et de superviser les activités des navires et de maintenir l'ordre et la sécurité dans les eaux territoriales vietnamiennes.

La Garde-côte du Vietnam travaille en étroite collaboration avec les forces fonctionnelles pour gérer la situation en mer, contrôler et vérifier les informations sur les déplacement et activités des navires de pêche, et conjuguent les efforts avec le système politique pour prévenir, réduire et éventuellement mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, maintenir l'ordre, la sécurité et un environnement pacifique et stable en mer.

Photo : VNA

Notamment, les garde-côtes vietnamiens continuent de renforcer la propagande et la diffusion des lois auprès des pêcheurs, notamment les lois sur les garde-côtes, sur la mer, sur les frontières nationales, sur les produits aquatiques, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982... afin que les pêcheurs puissent comprendre l'étendue des eaux vietnamiennes et respecter les dispositions de la loi et les engagements du Vietnam dans ce domaine.

Ce premier semestre 2022, la Garde-côte du Vietnam s'est coordonnée avec les autorités locales, les organes fonctionnels et les forces de protection marine d'autres pays pour arrêter et traiter 48 navires et 326 pêcheurs coupables de pêche INN. Des infractions administratives ont été prononcées à l'encontre de 178 navires et plus de 382 millions de dongs d'amendes reversés au budget de l'État. – VNA