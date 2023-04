Photo: VOV



Hai Phong (VNA) - La frégate Prairial de la Marine française fait escale à Hai Phong du 2 au 6 avril. Il s’agit de sa quatrième au Vietnam.

Selon le capitaine de vaisseau François Maignan, le navire a débuté son itinéraire fin février pour effectuer des patrouilles depuis la Polynésie jusqu’au Sud de l’Asie, contribuant à lutter contre la pêche illégale dans les eaux internationales et affirmant le souhait de la France de faire respecter le droit international et la liberté de navigation maritime et aérienne dans les espaces communs.

Pour l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery, les escales des navires français au Vietnam constituent des événements importants de la coopération bilatérale dans la défense, affirmant ainsi la position commune des deux pays, relative à la liberté de navigation maritime et aérienne.

“Il y a deux piliers dans la coopération bilatérale dans la défense: le passage et les escales des bâtiments de la Marine nationale et la formation des contingents vietnamiens qui partiront en opération de maintient de la paix, soit dans les missions des Nations Unies, soit dans les missions de l’Union européenne. Maintenant que la Covid est derrière nous, nous essaierons de réactiver deux autres axes importants aussi: la médecine militaire et la cartographie”, dit-il. -VOV/VNA