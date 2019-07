Moscou (VNA) - La frégate vietnamienne 016-Quang Trung, avec à son bord 150 officiers, soldats et marins vietnamiens a mouillé jeudi 25 juillet au port de Vladivostok, entamant sa visite de courtoisie en Russie.

La frégate 016-Quang Trung, avec à son bord 150 officiers, soldats et marins vietnamiens. Photo: VNA

Une cérémonie de bienvenue en l’honneur de l’équipage du navire a été organisée le même jour par le capitaine de premier rang, Aleksandr Shvarts, commandant des navires-missiles nº36 de la Flotte du Pacifique de la marine russe.

Aleksandr Shvarts s’est réjoui de la visite de la délégation vietnamienne à l’occasion du 323e anniversaire de la marine russe.

Le colonel Nguyên Van Ngan, chef d’état-major adjoint de la Région navale 4 et chef de la délégation vietnamienne, a déclaré que la visite vise à répondre aux activités menées dans le cadre de l’Année croisée Vietnam-Russie (2019-2020).



Elle devrait également consolider et renforcer l’amitié et la coopération fructueuses entre les armées et les marines des deux pays, contribuant ainsi à intensifier l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie, a-t-il déclaré.

Pendant leur séjour en Russie, les officiers et les membres d’équipage vietnamiens doivent rendre une visite de courtoisie au Haut commandement de la Flotte du Pacifique et aux autorités de Vladivostok.

Le navire vietnamien participera également à une revue de la flotte et à d’autres activités pour célébrer la journée traditionnelle de la marine russe. – VNA