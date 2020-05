L’entrée de la forêt de Trân Hung Dao





La forêt Trân Hung Dao est un espace boisé de quelque 200 hectares. Elle est située dans le district de Nguyên Binh, à environ 50 km de la ville de Cao Bang et s’étend sur les communes de Tam Kim et de Hoa Tham. Si l’incomparable beauté de ses paysages enchanteront les amoureux de la nature, elle intéressera aussi les passionnés d’histoire. À l’entrée de la forêt, les visiteurs peuvent observer un grand relief taillé dans de la pierre évoquant le jour de la création de la Brigade de Propagande armée pour la libération du Vietnam.



Hanoï (VNA) - Le 22 décembre 1944, la Brigade de Propagande armée pour la libération du Vietnam, l'actuelle Armée populaire du Vietnam, a vu le jour dans la forêt Trân Hung Dao , dans la province de Cao Bang (Nord). Classé au site national spécial, ce site rappelle l'époque glorieuse de la révolution vietnamienne. Découvrons-le sans plus tarder.

Photo : vietnamtourisme.gov.vn



Après avoir parcouru 200m de marches bâties en béton au milieu de la verdure luxuriante, il faut tourner à droite pour découvrir un arbre pluriséculaire de 40m de haut, témoin de la création de la brigade et une stèle commémorative érigée à proximité de cet arbre.



«Cette stèle a été installée à l’endroit où la Brigade de Propagande armée pour la libération du Vietnam a été créée. En octobre 1944, Nguyên Ai Quôc (le futur Président Hô Chi Minh) venait de rentrer au Vietnam après un an d’emprisonnement en Chine. Après avoir étudié la situation du mouvement révolutionnaire dans les provinces de Cao Bang, Bac Kan et Lang Son, il a décidé de suspendre l’insurrection prévue par le comité interprovincial du Parti et a demandé au général Vo Nguyên Giap de créer la brigade. La cérémonie officielle a eu lieu ici le 22 décembre vers 17 heures», dit Hông Hanh.



Sur les quatre facettes de la stèle, gravés dans la pierre, les visiteurs peuvent lire l’acte de création de la brigade ainsi que le nom des 34 soldats et les 10 serments prononcés par Vo Nguyên Giap, serments qui sont depuis lors devenus ceux de l’Armée populaire du Vietnam.



Un chemin ombragé mène les visiteurs vers la cantine et la baraque où séjournaient les membres de la brigade. Les plus courageux peuvent gravir 505 marches pour conquérir Sam Cao, le sommet de la montagne Dên Sinh.



«Le sommet Sam Cao était une position stratégique. De là haut, on pouvait observer le village de Phai Khat, le poste éponyme, la caverne Thâm Khâu et les chemins qui mènent au poste de Nà Ngân et vers le district de Ngân Son, rattaché à la province de Bac Kan. C'est sur ce sommet que le général Vo Nguyên Giap a mis au point la stratégie de la bataille de Khai Phat », indique Hông Hanh.