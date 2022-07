Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 17 juillet à Hanoi à une cérémonie marquant la 60e journée traditionnelle de la force de police populaire (20 juillet 1962-2022).

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a envoyé une lettre de félicitations à la force à cette occasion, saluant les réalisations et les contributions que la force a apportées au cours des six dernières décennies.Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’au cours des 60 dernières années, depuis que le Président Ho Chi Minh a signé le décret n°34 promulguant les ordonnances sur les missions, les attributions et les régimes des grades d’officiers de la force de police populaire le 20 juillet 1962, la force s’est renforcée et a bien achevé tous les tâches qui lui sont confiées par le Parti, l’État et le peuple.Au cours de ce voyage glorieux qui est aussi plein d’épreuves, des milliers d’officiers de la force sont morts ou ont été blessés dans l’exercise de leur mission. Même lorsque le pays est en paix, les membres des forces de police continuent de verser du sang pour protéger la vie paisible et heureuse du peuple, a déclaré le chef du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les policiers mis à l'honneur lors de la cérémonie à Hanoi, le 17 juillet. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la force de continuer de suivre de près et de faire des prévisions sur la situation afin de bien jouer son rôle consultatif auprès du Parti et de l’État dans la stratégie, les mécanismes et les politiques visant à assurer la sécurité et l’ordre sociaux, contribuant à la construction de l’Etat de droit socialiste, la démocratie socialiste et l’économie de marché à orientation socialiste.La force de police populaire doit également renforcer sa préparation au combat pour prévenir et lutte contre la criminalité, et assurer la stabilité politique ainsi que l’ordre et la sécurité sociaux, a-t-il indiqué, demandant à la force d’accroître la coopération internationale.A cette occasion, la force de police populaire s’est vu décerner l’Ordre Hô Chi Minh. Nombre de collectifs et de particuliers de la force ont reçu le titre de "Héros des forces armées populaires" et d’autres distinctions honorifiques du du Parti et de l’État. – VNA