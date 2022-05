La torche remise au premier relayeur, l'escrimeur Vu Thanh An. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - La cérémonie d'allumage de la flamme des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) s'est tenue au Musée Hô Chi Minh à Hanoi vendredi 6 mai après-midi pour préparer l'allumage de la vasque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux six jours plus tard.

Onze athlètes vietnamiens exceptionnels qui représentaient les 11 délégations sportives participantes ont pris part à la cérémonie d'allumage.

Onze athlètes vietnamiens exceptionnels participent à la cérémonie d'allumage. Photo : VNA

Ils avaient déposé des gerbes de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée avant que le président du Comité populaire de Hanoi, Chu Ngoc Anh, ne remette la torche allumée à l'escrimeur Vu Thanh An au Musée Hô Chi Minh.

Les athlètes sont arrivés au stade national de My Dinh à 19 heures. La flamme sera conservée à la salle de culte Hô Chi Minh du stade avant d'allumer la vasque lors de la cérémonie d'ouverture le 12 mai au soir et de briller tout au long des SEA Games 23 qui dureront jusqu'au 23 mai.

La flamme des SEA Games 31 remise au comité de gestion du complexe sportif national de My Dinh, à Hanoi. Photo : VNA

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" comprendront plus de 40 sports et se dérouleront à Hanoi, Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.

C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille le plus grand événement sportif régional, après le premier en 2003. – VNA