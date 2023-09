Cérémonie pour célébrer la fête Vu Lan en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) – Le Centre culturel bouddhiste en République de Corée a organisé le 3 septembre dans la ville sud-coréenne d'Incheon une grande cérémonie pour célébrer la fête Vu Lan.



En plus des expatriés vietnamiens en République de Corée, cet événement a été honnoré par la présence de l'ambassadeur du Vietnam en ce pays, Nguyen Vu Tung, de la vice-présidente du Comité gouvernemental des affaires religieuses Tran Thi Minh Nga, du maire de la ville d'Incheon Yoo Jeong Bok, des responsables sud-coréens et des fidèles bouddhistes en République de Corée.



L'ambassadeur Nguyen Vu Tung a remercié les responsables sud-coréens ainsi que les dignitaires religieux et les fidèles bouddhistes sud-coréens pour leur attention et leur soutien accordés au peuple vietnamien dans les domaines de l'économie, de la culture et de la religion.



Il a affirmé que la communauté vietnamienne en République de Corée a contribué, s'est intégrée dans la société sud-coréenne et considère ce pays d'Asie de l'Est comme sa deuxième patrie pour participer aux activités économiques, politiques et religieuses.



Le maire d'Incheon, Yoo Jeong Bok, a déclaré qu'en tant que ville internationale de la République de Corée, Incheon abrite plus de 70.000 étrangers, dont environ 15.000 Vietnamiens, ajoutant que les étrangers font partie de la ville et ont accompagné et développé avec les résidents locaux.



Pour sa part, la vice-présidente du Comité gouvernemental des Affaires religieuses, Tran Thi Minh Nga, a souhaité que les fidèles bouddhistes vietnamiens en République de Corée continuent à rester unis et à respecter les lois du pays hôte, contribuant ainsi à la construction de la République de Corée tout en restant orientés vers leur patrie.



La fête Vu Lan ou Têt Trung Nguyên, qui a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, tombe cette année le 30 août. Lors de cet événement, les Vietnamiens ont l’habitude de brûler de nombreux papiers votifs censés relier le monde des vivants à celui des défunts afin de les honorer et de pourvoir à leurs besoins.



La fête Vu Lan est un événement bouddhique durant lequel la mère est sauvée de l’enfer. Selon la croyance des Vietnamiens, les ancêtres sont autorisés à retrouver leurs descendants pendant cette fête des morts. Les familles préparent un repas copieux pour les accueillir. Cette fête, qui honore la piété filiale, est devenue un trait original de la culture vietnamienne. -VNA