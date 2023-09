Sydney (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Australie a organisé mercredi 6 septembre à Sydney une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (26 février 1973-2023).

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành (à gauche) et le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, lors de la cérémonie à Sydney. Photo : VNA

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Nguyên Tât Thành a déclaré qu’au cours des 78 dernières années, le Vietnam avait surmonté de nombreuses difficultés et défis pour se développer globalement.Soulignant que le Vietnam et l’Australie partagent un partenariat basé sur l’amitié et la confiance stratégique, il a déclaré que le Vietnam souhaitait renforcer les relations dans des domaines importants, tels que la transformation numérique et l’action climatique.L’ambassadeur s’est dit convaincu qu’ensemble, le Vietnam et l’Australie feront tous les efforts possibles pour faire respecter le droit international et renforcer l’ordre fondé sur des règles, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et au-delà.En tant que voisins de l’Asie-Pacifique, les deux pays doivent se rapprocher non seulement économiquement mais aussi culturellement, a-t-il déclaré, ajoutant que ce faisant, ils seraient plus forts et plus confiants.S’adressant à l’événement, le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, a déclaré que les visites mutuelles régulières des délégations de haut rang des deux pays reflétaient l’évolution de leurs relations et la confiance politique croissante entre les deux pays.Tim Watts a exprimé son espoir que les nations continueront à coopérer sur des questions importantes pour chaque pays et la région, y compris la poursuite de la collaboration avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). – VNA