Des délégués à la cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam à Fukuoka (au Japon). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - De nombreuses activités ont été organisées au Japon, au Cambodge et au Mozambique pour célébrer le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Le 29 août, le consulat général du Vietnam à Fukuoka, au Japon, a organisée une cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et le 10e anniversaire de sa fondation.

L’événement a suscité la participation d’environ 600 délégués, dont des députés japonais, des dirigeants de différents organes du gouvernement japonais et de plusieurs localités japonaises, des représentants d’entreprises et organisations socio-politiques.

S’exprimant à cette cérémonie, le consul général Vu Binh a souligné les efforts du consulat général du Vietnam à Fukuoka depuis sa fondation en 2009 pour développer l’amitié entre les deux pays et soutenir la diaspora vietnamienne au Sud du Japon.

Le même jour, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé un banquet solennel qui a vu la participation de plusieurs dirigeants cambodgiens, dont les vice-Premiers ministres Tea Banh et Men Sam On, ainsi que de diplomates étrangers et d’entreprises vietnamiennes.

Après un discours de l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge Vu Quang Minh, les invités ont regardé un vidéo clip sur les grands acquis socio-économiques et diplomatiques du Vietnam au cours de ces 74 ans.

S’exprimant lors de cette cérémonie, le ministre cambodgien du Tourisme Thong Khon a apprécié les acquis obtenus par le Vietnam, notamment son développement impressionnant dès le lancement du Renouveau en 1986. Il a aussi félicité le Vietnam pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Le ministre cambodgien a également affirmé le développement de la coopération entre le Vietnam et son pays en tous domaines grâce aux forts engagements des dirigeants des deux nations.

Toujours jeudi, lors d’un événement similaire au Mozambique, le ministre de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire de ce pays, Higino Francisco de Marrule, a déclaré tenir en haute estime les assistances du Vietnam accordées au Mozambique au cours de ces dernières années.

L’ambassadeur du Vietnam au Mozambique Le Huy Hoang a insisté sur les significations importantes de la Révolution d'Août 1945 et de la Déclaration d'indépendance du 2 septembre. Il a ensuite présenté les réalisations importantes du Vietnam en termes de développement national.

Il a également souligné les contributions actives du Vietnam à la paix, au développement de la région et du monde, dont sa participation à des missions onusiennes de maintien de la paix en Afrique et ses préparatifs pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 et assumer la présidence tournante de l’ASEAN 2020.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a insisté sur les efforts du Vietnam dans la coopération avec d’autres pays, afin de régler les différends en Mer Orientale par la voie pacifique, selon le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA