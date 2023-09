Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Argentine a solennellement organisé le 1er septembre à Buenos Aires une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).L’événement a suscité la participation du vice-ministre des Affaires étrangères du pays hôte Pablo Tettamanti et d'environ 200 invités et des Vietnamiens en Argentine.S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Duong Quoc Thanh a passé en revue les étapes importantes du processus de lutte pour l'indépendance, l’édification et le développement du pays, en particulier plus de 35 ans de mise en œuvre de l’œuvre Doi Moi (Renouveau). L'ouverture et l'intégration internationale ont aidé le Vietnam à atteindre de nombreux acquis importants, devenir une économie dynamique, un partenaire actif, contribuant de plus en plus de manière proactive, responsable et positive à la paix, à la coopération et au développement de la région et du monde.Le même jour au Canada, le consulat général du Vietnam à Vancouver, a organisé une cérémonie célébrant la Fête nationale et le cinquantenaire de l’anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada (le 21 août 1973).Cet événement a attiré plus de 300 invités, et des hommes d'affaires et des étudiants vivant en Colombie-Britannique.Dans son discours d'ouverture, le consul général Nguyen Quang Trung a affirmé que le Canada était un partenaire important dans le développement du Vietnam, grâce à sa contribution efficace à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique du Vietnam.Le Vietnam et le Canada entretiennent des relations d'amitié et de coopération efficace depuis de nombreuses années. En 2022, malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays a atteint encore plus de 10 milliards de dollars et le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'ASEAN.Dans la matinée du 2 septembre, le consulat général du Vietnam à Khon Kaen, porte d’entrée principale du Nord-Est de la Thaïlande, a solennellement célébré le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.