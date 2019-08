L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Laos a donné vendredi 30 août une réception en l’honneur de la 74e Fête nationale du Vietnam.



L’ambassadeur Nguyên Ba Hùng a mis l’accent sur la portée historique de la Déclaration d’indépendance, lue par le Président Hô Chi Minh le 2 septembre 1945 à Hanoi, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, l’actuelle République socialiste du Vietnam.



Depuis son indépendance, le Vietnam accorde une importance particulière à ses relations avec le Laos, a affirmé le diplomate.



Le même jour, l’ambassade du Vietnam en Inde a organisé un banquet solennel qui a vu la participation de plus de 300 invités.



L’ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, a informé des performances du Vietnam lors de ces 74 dernières années, et souligné les relations de plus en plus resserrées entre les deux pays fondées sur la convergence des intérêts stratégiques et de la confiance politique.



Mercredi 28 août à Brasilia, l’ambassade du Vietnam au Brésil a elle aussi donné une réception à l’occasion de la Fête nationale.



L’événement a réuni près de 300 invités dont des parlementaires, des responsables de ministères et de localités, des hommes d’affaires brésiliens, des représentants des corps diplomatiques et des Vietnamiens vivant dans ce pays. – VNA