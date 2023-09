L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh Nguyen Manh Cuong (3e, droite) et des invités. Photo: VNA

Dhaka (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Bangladesh a tenu samedi soir une cérémonie solennelle pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), avec la participation d'environ 300 invités, dont des hauts responsables du pays hôte.



L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyen Manh Cuong, a rappelé l'importance du 2 septembre il y a 78 ans, où le Président Ho Chi Minh a lu la Déclaration d'Indépendance qui a donné naissance à la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui la République socialiste du Vietnam.



Après 37 ans de mise en oeuvre de la politique de Doi Moi (Renouveau), le Vietnam a réalisé de nombreuses acquis significatifs, a-t-il dit.



L'ambassadeur Nguyen Manh Cuong a souligné que le Vietnam poursuit sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification et d'intégration internationale active, globale, profonde et efficace et devient un ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.



En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et le Bangladesh, l'ambassadeur a souligné les similitudes dans l'histoire de la lutte pour la libération nationale ainsi que dans le processus de développement économique. Il s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales se développeront plus fortement à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.



Le diplomate vietnamien a remercié le gouvernement et le peuple du Bangladesh ainsi que les amis internationaux pour leur soutien constant dans la lutte pour l'indépendance nationale et dans l’oeuvre de défense et de construction du pays actuel.



Au nom du gouvernement du Bangladesh, le ministre de l'Agriculture Muhammad Abdur Razzaque a adressé ses félicitations au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale.



Le ministre a exprimé son admiration pour les succès du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que pour les réalisations de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays.



Il a déclaré que les deux pays ont encore de nombreux potentiels et opportunités pour une coopération efficace, en particulier dans le domaine de l'agriculture, et a proposé de promouvoir davantage la coopération entre les milieux des affaires et les peuples des deux pays.

Le ministre a également déclaré que le Bangladesh souhaitait coopérer avec l'ASEAN et a suggéré que le Vietnam joue un rôle actif dans l'accélération du processus visant à considérer le Bangladesh comme un partenaire de dialogue sectoriel de l'ASEAN.-VNA