Un officiel du Département d'État des États-Unis en Californie s'exprime lors de la cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA

Washington (VNA) - Le consulat général du Vietnam à San Francisco, aux Etats-Unis, a solennellement organisée vendredi 30 août une cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), en présence de nombreux officiels américains et étrangers, des experts, des étudiants et des représentants de la communauté vietnamienne à San Francisco.

Le nouveau consul général du Vietnam à San Francisco, Nguyen Trac Toan, a souligné des significations importantes de la Fête nationale du Vietnam. Il a présenté les réalisations socio-économiques majeures du Vietnam, notamment une croissance robuste durant plusieurs années, un PIB de près de 250 milliards de dollars en 2018.

Le Vietnam poursuit son processus de rénovation économique et son intégration régionale et internationale. Sa position internationale est de plus en plus élevée. Son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et sa présidence de l’ASEAN en 2020 témoignent de la confiance de la communauté internationale pour le rôle du pays, a-t-il fait souligné.

Il a également indiqué que le Vietnam souhaite de dynamiser davantage son partenariat intégral avec les Etats-Unis, et s’est déclaré convaincu que la relation bilatérale s’épanouirait davantage, contribuant activement au développement des liens bilatéraux pour les intérêts de deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et le monde.

Le représentant du Département d’État américain en Californie, M. Clayton, a pour sa part félicité le Vietnam pour ses grands acquis dans son œuvre de rénovation et d’intégration internationale. Il a estimé que les relations de coopération entre les localités vietnamiennes et les Etats de la côte Ouest des Etats-Unis disposent d’un fort potentiel de développement, notamment dans la technologie, le commerce, les échanges culturels et le tourisme. – VNA