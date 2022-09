Paris (VNA) – À l'occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (le 2 septembre 1945) et du 53e anniversaire de la mort du Président Hô Chi Minh, le 1er septembre, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et son épouse et sa suite, ainsi que les représentants des bureaux de représentation vietnamiens au sein de l’'ambassade ont fait offrande d'encens en mémoire du Président Hô Chi Minh, déposé des fleurs au monument du Père de la Nation vietnamienne dans le parc Montreau et visiter l'Espace Hô Chi Minh dans le Musée de l'Histoire Vivante de cette ville.

S'exprimant devant le buste du Président Hô Chi Minh dans le parc Montreau, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a réaffirmé les grandes contributions du président Hô Chi Minh à la nation et au peuple vietnamien.

Il a souligné que la résolution de l'UNESCO il y a 35 ans honorant le président Hô Chi Minh en tant que "héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam" est une "preuve de la reconnaissance internationale pour les contributions du peuple vietnamien dont le Président Hô Chi Minh est la meilleure incarnation à l’émancipation des peuples et des valeurs progressistes communes de l’humanité".



Quant à lui, l'Adjoint au Maire de Montreuil, Philippe Lamarche, a exprimé sa fierté et son plaisir d'accueillir des amis vietnamiens à l’occasion de leur fête nationale Vietnam, et aussi de l'anniversaire du décès du Président Hô Chi Minh. Lamarche a exprimé son admiration pour les grandes contributions du président Hô Chi Minh affirmant que "ces valeurs idéologiques sont toujours d’actualité dans un monde troublé par la guerre, par les affrontements. Et son militant inlassable de la paix est un exemple pour chacun".

À cette occasion, l’adjoint au maire a souligné l'importance de renforcer les relations de coopération entre la ville de Montreuil et le Vietnam dans la lutte pour la paix et l'édification d’un autre monde plus juste, ainsi que pour la fraternité entre les peuples.

L'ambassadeur du Laos Kham-Inh Khitchadeth félicite l’ambassadeur Dinh Toàn Thang pour la Fête nationale du Vietnam. Photo : VNA



Après la cérémonie de dépôt de fleurs au buste du Président Hô Chi Minh, l'ambassadeur vietnamien et sa suite ont revisité l'Espace Hô Chi Minh dans le Musée de l'Histoire vivante, qui a été récemment rénové par la mairie de Montreuil.



S'adressant à l'ambassadeur Dinh Toàn Thang, le maire adjoint Philippe Lamarche et le directeur du musée Eric Lafond ont exprimé leur volonté de coordonner avec l'ambassade l'organisation d'activités pour célébrer les événements majeurs des deux pays dans le temps à venir, contribuant à renforcer davantage les relations d'amitié entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France.



L'ambassadeur du Laos en France félicite la fête nationale du Vietnam. Le même jour, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, son épouse et sa suite ont accueilli une délégation de l'ambassade. – VNA